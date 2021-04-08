Американка не стригла нігті з 90-х / фото guinnessworldrecords.com

Жінка з найдовшими нігтями в світі, володарка титулу Книги рекордів Гіннеса Аянна Вільямс з США розлучилася зі своїм чудовим манікюром.

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Про це йдеться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

Як повідомляється, щоб обрізати нігті, знадобився спеціальний електричний інструмент.

Довжина нігтів Аянни Вільямс склала 733,55 см і це перший раз, коли рекордсменка обстригла нігті з початку 90-х.

Для обрізки нігтів знадобився спецінструмент / фото guinnessworldrecords.com

Вперше Аянна була офіційно визнана рекордсменкою в 2017 році. У той час її нігті були довжиною 576,4 см і їй було потрібно більше двох пляшок лаку для нігтів і 20 годин, щоб зробити манікюр.

А зовсім недавно знадобилося близько 3-4 пляшок лаку, а фарбувати нігті довелося кілька днів.

Через свої нігті жінка не могла виконувати деякі дії, наприклад мити посуд або застеляти ліжко. 

Через довгі нігті жінка не могла виконувати навіть найпростішу роботу по дому / фото guinnessworldrecords.com
Жінка розлучилася зі своїм рекордним манікюром / фото guinnessworldrecords.com

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Автор: Катерина Лиманська