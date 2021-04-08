Жінка з найдовшими нігтями в світі, володарка титулу Книги рекордів Гіннеса Аянна Вільямс з США розлучилася зі своїм чудовим манікюром.
Читайте такожУ Чехії чоловік добровільно здав поліції рожевий танк і артилерійську установку
Про це йдеться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.
Як повідомляється, щоб обрізати нігті, знадобився спеціальний електричний інструмент.
Довжина нігтів Аянни Вільямс склала 733,55 см і це перший раз, коли рекордсменка обстригла нігті з початку 90-х.
Вперше Аянна була офіційно визнана рекордсменкою в 2017 році. У той час її нігті були довжиною 576,4 см і їй було потрібно більше двох пляшок лаку для нігтів і 20 годин, щоб зробити манікюр.
А зовсім недавно знадобилося близько 3-4 пляшок лаку, а фарбувати нігті довелося кілька днів.
Через свої нігті жінка не могла виконувати деякі дії, наприклад мити посуд або застеляти ліжко.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Британії подружжя натрапило у себе вдома на сплячого злодія
- Голий кидався на машини: на трасі Київ-Чоп помітили дивного мандрівника (відео)
- У Львові п'яний водій замість документів пропонував патрульним ковбасу (відео)
- З переможниці конкурсу краси "місіс Шрі-Ланка" на сцені зняли корону (відео)
- У Мексиці політик заліз у труну на зустрічі з виборцями (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram