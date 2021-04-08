Через довгі нігті жінка не могла виконувати навіть найпростішу роботу по дому.

Жінка з найдовшими нігтями в світі, володарка титулу Книги рекордів Гіннеса Аянна Вільямс з США розлучилася зі своїм чудовим манікюром.

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Про це йдеться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

Як повідомляється, щоб обрізати нігті, знадобився спеціальний електричний інструмент.

Довжина нігтів Аянни Вільямс склала 733,55 см і це перший раз, коли рекордсменка обстригла нігті з початку 90-х.

Вперше Аянна була офіційно визнана рекордсменкою в 2017 році. У той час її нігті були довжиною 576,4 см і їй було потрібно більше двох пляшок лаку для нігтів і 20 годин, щоб зробити манікюр.

А зовсім недавно знадобилося близько 3-4 пляшок лаку, а фарбувати нігті довелося кілька днів.

Через свої нігті жінка не могла виконувати деякі дії, наприклад мити посуд або застеляти ліжко.

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Автор: Катерина Лиманська