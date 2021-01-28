Такий зовнішній вигляд насторожує психолога.

У соціальних мережах набирають популярності незвичні образи – синці під очима, наче не виспалися, серед жінок, і бороди чоловіків, які виголюють дуже несподіваним чином.

Читайте також"Тіктокер" збільшив губи кремом для ерекції, але йому не повірили (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Чоловіки з мавпячими хвостами на обличчі, а жінки - з очима, як у панд», – говориться у сюжеті.

Такий зовнішній вигляд насторожує психолога: «Можна дійти до божевільних речей».

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Автор: УНІАН