У соцмережах набирають популярності незвичні образи
У соціальних мережах набирають популярності незвичні образи – синці під очима, наче не виспалися, серед жінок, і бороди чоловіків, які виголюють дуже несподіваним чином.
Читайте також"Тіктокер" збільшив губи кремом для ерекції, але йому не повірили (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Чоловіки з мавпячими хвостами на обличчі, а жінки - з очима, як у панд», – говориться у сюжеті.
Такий зовнішній вигляд насторожує психолога: «Можна дійти до божевільних речей».
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