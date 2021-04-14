На території фабрики правоохоронці виявили купи використаних медичних виробів.

Поліція індійського штату Махараштра розкрила фабрику, яка виробляла матраци з використаних масок.

Тоді як у цій місцевості спостерігається різке зростання захворюваності на COVID-19, працівники фабрики в районі міста Джалгаона на півночі штату замість бавовни або інших матеріалів просто набивали матраци брудними викинутими медичними виробами, пише India Today.

Читайте такожУ Британії чергу пенсіонерів на вакциною прийняли за нелегальний рейв (фото)На території фабрики правоохоронці виявили купи використаних масок. Знайдені вироби спалили згідно з правилами. Проти власника фабрики вже порушили справу.

Видання зазначає, що обсяги виробництва медичних масок в Індії значно збільшилися від початку пандемії. Водночас збільшилося й навантаження на систему управління відходами. Лише за період з червня по вересень 2020 року у зв'язку з коронавірусом було утилізовано понад 18 тис. тонн біомедичних відходів, зокрема, рукавичок та масок для обличчя.

Зараз Індія переживає другу хвилю пандемії.

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Переклад: Катерина Комолова