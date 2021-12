І сам Стефанчук поділився, що читатиме на новорічні свята. Наголошує, що останнім часом читання книжок, то "рідкісний дар для людей".

Народні депутати розповіли, чи збираються читати книжки, які їм рекомендував прочитати під час новорічних канікул голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про це парламентарі сказали в коментарі УНІАН.

Екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков зауважив, що частину з рекомендованих книг вже прочитав.

"Наприклад, Сковороду. Я думаю, що у нас є колеги, які є "великими фахівцями" щодо його творчості (Разумков натякнув на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, який нещодавно у телеефірі не впізнав цитату Сковороди - УНІАН). Я зможу підійти, вони крилаті фрази знають, - зможуть всі розповісти", - сказав Разумков.

На запитання, що б він сам порадив прочитати, Разумков сказав: "Я думаю, що головне, щоб більша частина народних депутатів знала цих авторів".

Своєю чергою народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива зазначив, що Стефанчук не є для нього "авторитетом, тим паче, мистецтвознавцем".

"І я до його рекомендацій узагалі ніяк не ставлюся. Тим паче, той список, який був представлений, - я не можу зрозуміти, чим він керувався: там і Сковорода, там і Черчилль, там і історичні, і про Росію. Я думаю, все ж потрібно почати для багатьох депутатів з малого, і, хоча б ознайомитися зі шкільною програмою художньої літератури, що дійсно б, можливо, трішки змінило світогляд", - сказав він.

Кива також висловив думку, що російська література - це "основа світової літератури".

Водночас депутат не відповів на запитання, яку б книгу він особисто порадив колегам прочитати під час вихідних з нагоди зимових свят.

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук зауважила, що із запропонованого спікером переліку вже читає книгу "Європа. Історія". Депутат додала, що це дуже велика книга, і вона читає її ще "з минулого карантину".

"Не можна сісти, виділити три тижні і читати одну книжку. Тому я, звичайно, не обіцяю, що я її закінчу за новорічні канікули. Сковороду точно треба перечитати... Бориса Джонсона - цікаво", - сказала парламентар.

Кравчук зауважила, що сама вона рекомендувала б депутатам почитати, зокрема, книги щодо боротьби з дезінформацією, наприклад, авторства Пітера Померанцева.

Водночас голова фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що книгу британського прем’єра Бориса Джонсона вже майже дочитав, і це "чудова книжка". Зі списку Стефанчука, каже він, враховуючи те, що наразі ще має власні плани з читання книг, за канікули, можливо, встигне прочитати ще одну-дві.

Народний депутат від "СН" Микола Задорожній, відповідаючи на запитання, чи читатиме він усі 5 книжок, рекомендованих спікером, розповів, що поставив собі за мету прочитати хоча б одну книжку з переліку.

"Об'єктивно, цього року я їх прочитав всього декілька. Об'єктивно не було часу. Тому що дуже багато роботи в окрузі", - сказав він і додав, що наразі ще планує прочитати книгу про економічну теорію.

Водночас із запропонованого Стефанчуком переліку його зацікавили книги Джонсона "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" та "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" Вільяма Г. Макрейвена.

Депутат також висловив думку, що спікер особливо не перевірятиме, чи депутати прочитали рекомендовані книги, адже це просто "на совісті" і за їх "за бажання".

Що читатиме сам Руслан Стефанчук

Сам спікер Руслан Стефанчук розказав УНІАН, що читатиме на новорічні свята. У ході перегляду в парламенті книжкової виставки до 30-ї річниці Незалежності України Стефанчук зазначив, що останнім часом читання книжок - це "рідкісний дар для людей". За його словами, люди все більше читають соціальні мережі, чати, переписки, а треба читати книжки.

"На новий рік поставив завдання прочитати нову книгу "Вузький коридор". Я ще її не придбав, але вже бачив у видавництві", - розказав він.

Йдеться про книжку "Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи", автори - Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон.

Зазначимо, на виставці в парламенті представлено 300 книг.

Список Стефанчука: з чого все почалося

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Стефанчук заявив, що надасть народним депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо.

Він також закликав президента України, Офіс президента та Кабінет міністрів подавати свої пропозиції до "літнього" списку для читання.

Сьогодні, 14 грудня, спікер оприлюднив свій топ-5 книг, які рекомендує депутатам прочитати на зимових канікулах.

До його новорічного топу цьогоріч увійшли: Григорій Сковорода "Найкраще", Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History), Михайло Зигар "Імперія повинна померти" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."), Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history) та Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Нагадаємо, в Україні з 13 по 19 грудня проходитиме перший Національний тиждень читання. Цей захід має на меті залучення українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернення уваги до української літератури та книговидання.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська