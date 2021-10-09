Українські військові жорстко відповіли нардепу на його привітання Путіну.

Витівка народного депутата Іллі Ківи, який привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, надзвичайно обурила військовослужбовців ЗСУ, які щодня ризикують життями на Донбасі.

Вони записали звернення до нардепа і опублікували його в соцмережах.

Вказавши Ківі на те, що він "перейшов межу", вони назвали його "наркоманською твариною" і попросили військових на мирній території України, при зустрічі плюнути політику в обличчя.

"Хлопці, якщо хтось побачить цю наркоманську тварину, то дуже просимо передати їй від нас "привіт" - плюнути в морду", - додали військовослужбовці.

Читайте такожСкандальний Ківа обматюкав членів ОПЗЖ і натякнув на вихід з партіїА самого нардепа вони запросили на лінію зіткнення на Донбасі, щоб "пройти курс лікування від наркотичної залежності" і "особисто привітати росіян, які стоять перед нами".

Як вже повідомляв УНІАН, 7 жовтня Ківа привітав Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу" і заявивши, що він "повернув своїй країні колишню велич і повагу в усьому світі". Пізніше в розмові з журналісткою він намагався виправдатися.

Автор: Станіслав Кожемякін