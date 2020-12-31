Рік, що минає, подарував нам безліч нових інтернет-мемів.

2020 став дуже складним роком для людства. Пандемія коронавірусу, природні катастрофи і протести в різних країнах стали важким випробуванням для всієї планети. Однак користувачі Інтернету завжди знаходять приводи для гумору. У році, що минає, з'явилося багато нових мемів і смішних картинок, в яких люди жартували на актуальні теми.

Меми про 2020 рік

У році, що минає, багато наших планів і надій так і не змогли збутися через пандемію коронавірусу. Користувачі інтернету жартують про це, роблячи картинки з двох блоків. У першому блоці вони описують свої плани на 2020 рік, а в другому показують, як вони руйнуються.

Посилка з Китаю

Ці зображення виникли на початку пандемії, коли коронавірус був поширений в Китаї. У цих мемах користувачі соцмереж обігравали боязнь людей перед китайськими посилками через страх заразитися новим вірусом. Пізніше стало ясно, що боятися нічого, оскільки вірус недовго живе на відкритому повітрі.

На інших мемах люди самі йдуть на пошту за посилкою з китайського онлайн-магазину Алікекспресс, одягнувшись в захисний костюм, який повинен захистити від зараження.

Меми про віддалену роботу

Через пандемію коронавірусу уряди багатьох країн прийняли рішення перевести працівників різних сфер на віддалену роботу. Такий крок відразу викликав реакцію соцмереж, де люди іронізували над віддаленою роботою пожежників або ділилися своїми враженнями від "удаленки" в смішній формі.

Не обділили мемами і дистанційне навчання школярів і студентів. Учні активно робили меми про домашнє навчання через Skype і Zoom.

Накачаний Доге з і плачучий Чимс

Дуже популярним у 2020 році став мем з двома собаками, де порівнюється накачаний пес Доге з минулого і плачучий Чимс з сьогодення. Через образи собак люди іронізували над речами, які в минулому були крутими і поважними, але нині нічого з себе не представляють.

За допомогою мему люди висміювали нові технології, сучасну культуру, молоде покоління та інші популярні речі. Порівняння завжди виявляється не на користь справжнього, з чого слід винести певний урок.

Природа настільки очистилася

У 2020 році з'явилися фотографії з Венеції, де вода вперше за довгий час стала чистою і прозорою, і в місті оселилися нові тварини. Причиною тому стали карантинні обмеження, оскільки люди вже не могли забруднювати воду як раніше. Новини про відновлення природи в різних містах призвели до створення нових мемів. Користувачі Інтернету жартували про те, що скоро в природі з'являться дракони, телепузики, покемони і динозаври.

Наташа, ми все упустили

Коти є найпопулярнішими персонажами будь-яких смішних картинок. Цей мем не став винятком. У цій картинці наполегливі коти намагаються всім натовпом розбудити господиню і завалюють її новинами і проханнями. У деяких варіантах мема коти розповідають, що вони "все впустили" і вимагають від господині вирішити проблему.

Меми про коронавірус

Епідемія коронавірусу стала найголовнішою подією року, що минає, що неминуче породило тисячі мемів. Люди жартують про карантин і локдаун, необхідність постійно носити маски і боязнь наближатися до людей на вулиці.

Меми про Біллі Айліш

Кумир сучасної молоді Біллі Айліш стала дуже відомою в 2020 році. Айліш стала героїнею багатьох мемів через її незвичайний стиль в одязі і емоційний вираз обличчя. Одним з найпопулярніших мемів року стало фото, де Біллі з виразом сорому на обличчя спостерігає за виступом деяких співаків на церемонії Оскара. Її емоції знайомі кожній людині.

Біллі часто одягається в дуже простий і мішкуватий одяг, що також стало приводом для багатьох жартів.

Ведьмаку заплатите чеканной монетой

Серіал "Відьмак" від студії Netflix вийшов на екрани в кінці 2019 року, але основну славу отримав у 2020 році. Глядачам дуже запам'яталися події з серіалу і головний герой Геральт, який став персонажем багатьох мемів. Однак набагато більшу популярність отримав супутник Геральда трубадур Лютик і його неймовірно нав'язлива пісня про відьмака, якому потрібно "заплатить чеканной монетой". Ця пісня в російському перекладі стала головним хітом січня і дуже засіла в голові Інтернет-користувачів. Люди створили безліч мемів про нав'язливу пісню, яка скрізь їх переслідує.

Вибори президента в США

Однією з головних подій року стали вибори президента в США, де Дональд Трамп змагався з Джо Байденом. Одні користувачі Інтернету з величезним інтересом обговорювали будь-яку новину на цю тему, а інші іронізували над абсурдністю подібних розмов. У мемах показували, що жителі РФ мають явно нездоровий інтерес до виборів в чужій державі, тоді як самі живуть у важких умовах.

Користувачі часто іронізували над росіянами, яких обставини в Америці цікавлять набагато більше, ніж стан рідної країни.

Син Ілона Маска

Ілон Маск - відомий американський винахідник, інженер і мільярдер. Він прославився не тільки своїми досягнення в галузі науки, а й ексцентричними вчинками. У травні 2020 року в Ілона і співачки Граймс народився син, якому пара дала незвичайне ім'я X Æ A-12 Маск (Екс Еш Ей-Твелв Маск). Користувачі соцмереж відразу створили сотні мемів, де іронізували над дивним ім'ям малюка і над тим, як прийме його суспільство. Меми обіграють реакцію Екс Еша на своє ім'я, коли він підросте, і ексцентричність Ілона.

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Автор: Катерина Пулатова