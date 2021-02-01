Бобри повалили кілька дерев, які впали на лінії електропередач.

Село Вороньків Бориспільського району залишилося без світла через бобрів.

Про це у Facebook повідомила прес-служба виконкому Вороньківської сільської ради.

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"Винуватцями тривалої відсутності світла сьогодні були…бобри, які поклали зуба на вороньківські тополі у парку на острові", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, зараз аварійні дерева ліквідовані та вже не загрожують лініям електромереж своїм падінням.

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Автор: Катерина Лиманська