Політик стверджує, що не може відмовитися від свого імені.

Депутат однієї з місцевих рад Намібії Адольф Гітлер Унона заявив, що не має нічого спільного зі своїм тезкою - сумнозвісним диктатором Третього Рейху.

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Як повідомляє Namibian, після того, як по світових ЗМІ розлетілася новина про перемогу на виборах в Намібії «Адольфа Гітлера», політик змушений захищати своє добре ім'я.

"Гітлер був сумнівною особистістю, яка захоплювала і вбивала людей в глобальних масштабах, я не схожий на нього», - заявив депутат.

За словами Адольфа Гітлера, він не може змінити своє ім'я, і не знає, навіщо батько назвав його так.

Депутат також засудив ЗМІ, які публікували його фотографію поруч з фотографією нацистського диктатора.За його словами, якби він міг, то відмовився б від імені Гітлера у зв'язку зі звірствами, які той вчинив.

Адольф Гітлер Унона запевнив, що людям не слід хвилюватися щодо нього, або щодо його імені. Колеги та друзі політика відгукуються про нього позитивно.

Адольф Гітлер в Намібії

Раніше повідомлялося, що в Намібії (Південна Африка) перемогу на місцевих виборах здобув політик на ім'я Адольф Гітлер Унона (Adolf Hitler Uunona). Він обійшов свого суперника, набравши 85% голосів. політик отримав крісло в одній з місцевих рад країни за списком правлячої партії SWAPO.

Адольф Гітлер пояснював журналістам, що не має нічого спільного з нацистами і не бажає завоювати світ.

Сучасна Намібія була колонією Німецької імперії з 1884 року і до кінця Першої світової війни. Чимало вулиць там досі носять німецькі назви, а люди беруть собі німецькі імена.

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Автор: Дмитро Захаров