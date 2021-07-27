Пам'ятник зображує чоловіка з маленькими вусиками, одягненого у футбольну форму з номером "88".

Жителя німецької комуни Вайль-ім-Шенбух змусили демонтувати з кладовища пам'ятник батькові, який, на думку місцевих жителів, сильно схожий на Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Чоловік на ім'я Олівер встановив дерев'яну статую на могилі батька, який помер у 2013 році. Пам'ятник зображує чоловіка з маленькими вусиками, одягненого у футбольну форму з номером "88".

Однак місцеві жителі поскаржилися на скульптуру меру міста, який і зажадав прибрати її.

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Річ у тому, що цифри "88" нацисти використовують замість привітання "Heil Hitler", адже "H" - восьма буква латинського алфавіту.

Адвокат Олівера заявив, що скульптура в пам'ять про померлого батька чоловіка ніяк не пов'язана з нацистським лідером, а число "88" чоловік вибрав, бо його батько багато років жив у будинку номер 88.

Тепер чиновники у сфері державної безпеки проводять розслідування.

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Автор: Денис Прядко