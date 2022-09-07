Введення нової системи розкритикував експерт з конфіденційності як "необгрунтоване і непомірне".

Школа Moorebank High School в Сіднеї, Австралія встановила сканери відбитків пальців на вході в туалети, нібито з метою запобігання вандалізму і відстеження переміщень учнів. Рішення зіткнулося з критикою.

Про це повідомляє The Guardian.

"Система буде розгорнута в третьому семестрі тільки для зовнішніх студентських туалетів. Ми впроваджуємо цю систему, щоб контролювати пересування учнів під час занять і зменшити кількість випадків вандалізму. Потім ми вивчимо питання модернізації туалетів", – написала директор школи Валлі Грего в листі батькам на початку цього року.

Відео дня

Учнів попросили надати інформацію про свої відбитки пальців для системи, і майже всі з 1000 вже зробили це. Всі батьки були попереджені.

Введенню системи передували два роки консультацій з фокус-групою шкільної спільноти. Система, як запевняють, фактично не записує відбитки пальців. Її використання не є обов'язковим: учні можуть відвідувати туалети під час занять, отримавши карту доступу.

Тим не менш, така міра була розкритикована експертом з конфіденційності як "необгрунтована і непомірна". Саманта Флореані, керівник програми Digital Rights Watch, сказала, що запобігання вандалізму не є достатнім виправданням для вторгнення в приватне життя, яким він вважає збір біометричних даних.

"Студенти повинні мати право ходити в туалет без збору біометричних даних та постійного контролю за їх пересуванням", – сказала вона.

Флореані попередив, що ризики, пов'язані з системою, набагато перевершують будь-які потенційні переваги.

"Якби, наприклад, до інформації отримав доступ хтось, хто не уповноважений, або якби стався витік, або якби був злом – тоді раптово відбитки пальців учнів отримали б люди, які не повинні мати доступу до цієї інформації. І тоді це створює всілякі ризики для цих учнів, наприклад, шахрайство з ідентифікацією", – зазначила вона.

Вона сказала, що цей крок створює небезпечний прецедент для інших шкіл і "сприяє нормалізації стеження".

Вас також можуть зацікавити новини: