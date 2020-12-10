До арешту його тривалий час розшукували, бо він переховувався від слідства.

На Закарпатті підозрюваний у торгівлі наркотиками Іван Повідайчук на прізвисько «Заєць» намагався уникнути арешту за допомогою фейкового тесту на COVID-19.

Про це у Telegram повідомив журналіст Віталій Глагола.

Читайте також"Яка різниця?": у центрі міста на Рівненщині встановили ялинку з кладовища (фото, відео)

Напередодні суд в Мукачево постановив заарештувати Повідайчука на 60 діб, відправивши його до слідчого ізолятора без права внесення застави.

Проте чоловіку таке рішення не сподобалось, і він спробував лягти в лікарню з нібито підтвердженим коронавірусом. Брехню злочинця викрив повторний тест на COVID-19, який не виявив недуги в організмі арештанта.

Повідайчук фігурує у черговій справі про торгівлю наркотиками. До цього його тривалий час розшукували, бо той переховувався від слідства.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН