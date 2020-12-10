На Закарпатті підозрюваний у торгівлі наркотиками Іван Повідайчук на прізвисько «Заєць» намагався уникнути арешту за допомогою фейкового тесту на COVID-19.
Про це у Telegram повідомив журналіст Віталій Глагола.
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Напередодні суд в Мукачево постановив заарештувати Повідайчука на 60 діб, відправивши його до слідчого ізолятора без права внесення застави.
Проте чоловіку таке рішення не сподобалось, і він спробував лягти в лікарню з нібито підтвердженим коронавірусом. Брехню злочинця викрив повторний тест на COVID-19, який не виявив недуги в організмі арештанта.
Повідайчук фігурує у черговій справі про торгівлю наркотиками. До цього його тривалий час розшукували, бо той переховувався від слідства.
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