Жителька міста застрягла на рівні третього поверху.

В Одесі з дерева зняли жінку, яка застрягла на ньому рятуючи кота. Як повідомили журналістам у прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, виклик про потрібність допомоги у Київському районі міста надійшов вчора ввечері.

Зокрема, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по проспекту Академіка Глушка потребує допомоги жінка, яка застрягла на дереві, рятуючи свого кота.

"Потерпіла "зупинилася" на рівні 3-го поверху та не могла спуститися", - розповіли в управлінні.

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Рятувальники швидко прибули на місце виклику та за допомогою висувної драбини зняли котика і його господарку. Врятовані вдома, у безпеці.

Лисяця проти ЗСУ - кумедний випадок на фронті

Як повідомляв УНІАН раніше, на фронті з українськими бійцями стався кумедний випадок, їх ледь не обвела "навколо пальця" маленька лисиця. Руда допомагала нашим героям копати окопи та в процесі майже стягнула лопату.

На відео, опублікованому в мережі, видно, як тварина грається з українським військовим й зубами намагається відібрати в нього лопату.

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