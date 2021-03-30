Чоловік збирався продати картки і виплатити борг.

В Японії чоловік пограбував магазин заради колекційних карток з покемонами.

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28-річний житель Токіо Кенсуке Наканісі проник в магазин з колекційними картками франшиз Pokemon і Yu-Gi-Oh! за допомогою мотузки.

Чоловік піднявся на дах будівлі, прив'язав канат до поручнів і без страховки спустився до вікна шостого поверху. Його зафіксували камери відеоспостереження.

Японця звинуватили в крадіжці 260 тисяч ієн готівкою (2,3 тисячі доларів) і колекційних карток на загальну суму в мільйон ієн (близько 9 тисяч доларів).

Він розповів поліцейським, що збирався продати картки і виплатити борг.

«У старших класах я займався в клубі скелелазіння, так що я не боюся висоти», - зазначив Кенсуке Наканісі.

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Автор: Людмила Жерновська