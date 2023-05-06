Також пропагандистка розпереживалася, що деякі особи хочуть за допомогою революції знести російську владу.

Українська зрадниця, яка зараз працює на російські федеральні ЗМІ, Юлія Вітязєва, коментуючи підрив свого колеги Захара Прилепіна, раптом дійшла до несподіваних висновків - її ж теж можуть "прибрати".

У вечірньому ефірі на росТБ Вітязєва розповіла рашистській аудиторі про небезпечних українців, які бажали їй у соцмережах смерті.

Ймовірно, йшлося про часи, коли Вітязєва працювала в Україні, але вже оспівувала кривавий режим Путіна.

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"Коли хтось погрожує вас убити - вірте йому. Тому я завжди так гостро реагую на всі ті заклики фізичного усунення громадян РФ. Ось починаючи з того, що пишуть українці, списочки свої складають, до закликів, вибачте, "мочити охраноту". Я просто дуже добре знаю тих, з ким 33 роки прожила в одній країні, і я знаю, на що вони здатні...",- висловилася Витязева.

Тому, як підсумувала пропагандистка, "відмахуватися не можна".

Витязева поскаржилася, що в інформаційному просторі "все наелектризовано до такої міри, що якщо піднести сірник - загориться". Також пропагандистка розпереживалася, що деякі особи хочуть за допомогою революції знести російську владу.

Хто така Юлія Вітязєва - що відомо про пропагандистку

Вітязєва (Лозанова) є уродженкою Одеси, але зараз проживає в Москві. Віддавна - рупор Кремля, дописує антиукраїнську пропаганду на проросійські сайти.

Її чоловік Михайло Сінелін, як йдеться у базі "Миротворець", є чиновником високого рангу зі стажем в уряді РФ.

Прилєпіна підірвали - головне

Автомобіль російського письменника і бойовика "ЛДНР" Захара Прилєпіна підірвали біля міста Нижній Новгород 6 травня о 10:40 ранку. Близько двох годин пропагандист борсався на місці вибуху, лікарі чекали вертоліт для транспортування в лікарню.

Повідомлялося, що Прилєпін повертався до Москви із захоплених Росією територій України. У машини повністю відірвало передню частину, під нею півтораметрова воронка.

Лікарі діагностували у Прилєпіна важку травму, мінно-вибухове поранення, контузію обох легень, а також численні переломи та забої. Його водій - теж бойовик - загинув на місці.

Україна не коментує те, що трапилося, але радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що в РФ, мабуть, почалася велика внутрішня війна між кланами.

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