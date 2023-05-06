Українська зрадниця, яка зараз працює на російські федеральні ЗМІ, Юлія Вітязєва, коментуючи підрив свого колеги Захара Прилепіна, раптом дійшла до несподіваних висновків - її ж теж можуть "прибрати".
У вечірньому ефірі на росТБ Вітязєва розповіла рашистській аудиторі про небезпечних українців, які бажали їй у соцмережах смерті.
Ймовірно, йшлося про часи, коли Вітязєва працювала в Україні, але вже оспівувала кривавий режим Путіна.
"Коли хтось погрожує вас убити - вірте йому. Тому я завжди так гостро реагую на всі ті заклики фізичного усунення громадян РФ. Ось починаючи з того, що пишуть українці, списочки свої складають, до закликів, вибачте, "мочити охраноту". Я просто дуже добре знаю тих, з ким 33 роки прожила в одній країні, і я знаю, на що вони здатні...",- висловилася Витязева.
Тому, як підсумувала пропагандистка, "відмахуватися не можна".
Витязева поскаржилася, що в інформаційному просторі "все наелектризовано до такої міри, що якщо піднести сірник - загориться". Також пропагандистка розпереживалася, що деякі особи хочуть за допомогою революції знести російську владу.
Хто така Юлія Вітязєва - що відомо про пропагандистку
Вітязєва (Лозанова) є уродженкою Одеси, але зараз проживає в Москві. Віддавна - рупор Кремля, дописує антиукраїнську пропаганду на проросійські сайти.
Її чоловік Михайло Сінелін, як йдеться у базі "Миротворець", є чиновником високого рангу зі стажем в уряді РФ.
Прилєпіна підірвали - головне
Автомобіль російського письменника і бойовика "ЛДНР" Захара Прилєпіна підірвали біля міста Нижній Новгород 6 травня о 10:40 ранку. Близько двох годин пропагандист борсався на місці вибуху, лікарі чекали вертоліт для транспортування в лікарню.
Повідомлялося, що Прилєпін повертався до Москви із захоплених Росією територій України. У машини повністю відірвало передню частину, під нею півтораметрова воронка.
Лікарі діагностували у Прилєпіна важку травму, мінно-вибухове поранення, контузію обох легень, а також численні переломи та забої. Його водій - теж бойовик - загинув на місці.
Україна не коментує те, що трапилося, але радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що в РФ, мабуть, почалася велика внутрішня війна між кланами.