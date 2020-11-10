У "Київавтодорі" обіцяють виправити ситуацію.

У Києві помітили незвичайну дорожню "зебру", нанесену до місця, де починається яма з калюжею.

Як пише "Сьогодні", розмітку помітили в Дніпровському районі на вулиці Курнатовського. У соцмережах її прозвали "озером безпеки", "межею добра і зла" й "адаптацією до змін клімату по-київськи".

У столичному автодорі виправдовуються: в усьому винні підрядники.

"Співробітники дорожньо-експлуатаційного управління Дніпровського району вже ліквідували просідання асфальту на Курнатовського. Сьогодні там нанесуть по-новому дорожню розмітку. Раніше її неякісно завдала підрядна організація. Тепер підрядник зобов'язаний виконати її повторно і власним коштом", - пояснили в" Київавтодорі", додаючи, що ремонт може бути завершений вже сьогодні, якщо дозволить погода.

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Автор: Юрій Годован