Під час промови президента України з підставки впала його нагорода.

Конфуз стався з президентом України Володимиром Зеленським у Німеччині. Під час його урочистої промови в Аахені впала нагорода Карла Великого, присуджена за "захист свободи, демократії та європейських цінностей".

Так, під час виступу українського лідера чути гуркіт, після чого Зеленський спокійно виходить з-за трибуни, піднімає нагороду, яка впала з підставки, та повертає її на місце.

"Russians (росіяни – УНІАН)", - прокоментував жартома президент України, коли повернувся за трибуну. "Але ми не боїмося, тому що ми разом!"- з посмішкою продовжив Зеленський.

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Присутні на церемонії лідери довго з посмішками на обличчях аплодували українському президенту.

Варто відзначити, що премію імені Карла Великого вручають з 1950 року. Свого часу її отримав колишній прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчілль.

Візит Зеленського до Німеччини - що відомо

14 травня президент Володимир Зеленський раптово прибув до Німеччини - перший візит до цієї країни з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. У Берліні президент він провів зустріч з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром і залишив у гостьовій книзі подяку Німеччині та її народу.

Крім того, в німецькому Аахені Зеленському вручили міжнародну премію імені Карла Великого за європейські заслуги, лауреатами якої цього року стали президент України та український народ.

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