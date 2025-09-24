'Конкурент' SpaceX: європейці показали свою багаторазову ракету

Головною перевагою таких ракет фахівці називають економічність.

Перший демонстратор європейської багаторазової ракети Themis встановили на стартовий майданчик в Кіруні (Швеція). Про це повідомляється на сайті Європейського космічного агентства, яке займається її розробкою.

Прототип T1H покликаний досліджувати технології для відновлення та повторного використання ракетних ступенів.

Висота Themis становить 30 м, а діаметр – 3,5 м. Ракета оснащена двигуном Prometheus, який можна перезапускати в польоті. Є можливість регулювати тягу для здійснення безпечної посадки.

Відео дня

Двигун використовує рідкий метан, що, на думку фахівців, робить його більш економічним у використанні. Перший стрибковий тест ракети заплановано на кінець цього року.

Зазначимо, що сьогодні Європа не має діючих багаторазових космічних ракет-носіїв.

Багаторазові ракети – головні новини

Світовим лідером в розробці багаторазових ракет залишається компанія SpaceX Ілона Маска. Сьогодні її Falcon 9 - найпопулярніша ракета на комерційному ринку космічних запусків, що було досягнуто, зокрема, через відносно низьку ціну запусків.

В майбутнього SpaceX хоче ще більше здешевити запуски завдяки повністю багаторазовій космічній системі Starship (Falcon 9 лише частково-багаторазова).

Останнє випробування Starship завершилося вдало – космічний корабель відокремився від нижнього ступеня і вивів на орбіту імітатори супутників Starlink. Після цього він повернувся на Землю, здійснивши приводнення.

Цьому передувала ціла серія невдалих випробувань, які навіть поставили під сумнів вірність концепції Starship.

Вас також можуть зацікавити новини: