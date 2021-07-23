За ніч чоловік кілька разів викликав поліцію, бо боявся наближатися до дружини, щоб його не звинуватили у сексуальному домаганні.

У Львові чоловік викликав поліцію через те, що дружина відмовилась займатись з ним сексом. При цьому він попросив правоохоронців "прислати дві високі Поліни".

Про це в Facebook написала речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Так, 44-річний житель Сихівського району Львова вночі кілька разів телефонував на лінію 102 із проханням прислати до нього поліцію.

"Заявника пограбувала жінка — жінка краде кохання, жінка відмовляється займатися сексом, заявник боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили у сексуальному домаганні, просить скерувати дві високі Поліни", - йдеться в одному із викликів, які надійшли до патрульних.

Речниця патрульної поліції Львівської області зауважила, що правоохоронці прибули на місце події та побачили, що заявник був у стані алкогольного сп'яніння. Його дружини в квартирі не було. На чоловіка склали адмінматеріали за куріння в під'їзді і за неправдивий виклик.

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"Він вже мав адмінматеріал за хибний виклик на початку року. Тоді він сплатив копійки, тепер штраф вищий, тож доведеться розщедритися за свою витівку", - повідомила Катерина Рибій.

У патрульній поліції Львівської області пояснили, що вони змушені виїжджати на подібні виклики та уточнили, що "Поліна розшифровується, як Поліція проти насильства".

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Автор: Вікторія Гордієнко