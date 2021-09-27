Іноземці намагалися перепливти Західний Буг та нелегально потрапити до ЄС.

На Волині затримали двох громадян Лівану, які намагалися перепливти Західний Буг та нелегально потрапити до країн Європейського союзу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що до України двоє громадян Лівану прибули законно. Однак до країн ЄС вирішили дістатися нелегальним шляхом.

Читайте такожУ Львові затримали іспанця-нелегала, який кілька місяців жив на території ТРЦЗа відомостями ДПСУ, 26 вересня для нелегальної мандрівки до Польщі чоловіки обрали водний маршрут – через річку Західний Буг. Під час спроби перепливти водойму спрацювала прикордонна сигнальна міна, на яку одразу виїхала найближча група реагування.

"Порушники вирішили часу не гаяти, роздяглися і поплили до польського берега. Проте сильна течія повернула їх назад. На березі їх уже чекали прикордонники", - розповіла кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Наразі затримані перебувають у спеціальному приміщенні для утримання нелегалів. На них чекає суд.

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Автор: Мирослава Бзікадзе