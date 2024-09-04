Дослідники повідомили, що засмучені втратою культових перил носа "Титаніка".

З "Титаніка" дістали бронзову статую, яку не бачили десятиліттями і яка, як побоювалися, могла бути втрачена назавжди.

Вона стала одним із відкриттів, зроблених компанією RMS Titanic, яка має право діставати речі із затонулого лайнера. Ця експедиція стала першою після багаторічної перерви, пише AP.

Видання уточнило, що це була перша експедиція з 2010 року. Результати "демонструють гірко-солодку суміш збереження і втрати", - йдеться в заяві RMS Titanic. Найяскравішою подією стало повторне виявлення статуї "Діана Версальська", яку востаннє бачили 1986 року, і тепер статуя має чітке та оновлене зображення.

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"Виявлення статуї Діани було хвилюючим моментом. Але ми засмучені втратою культових поручнів носа та іншими свідченнями розпаду... Титаніка", - прокоментувала Томасіна Рей, директор з колекцій RMS Titanic.

Команда також повністю склала мапу аварії та її уламків за допомогою обладнання, яке має покращити розуміння місця. Наступним кроком стане обробка даних, щоб їх можна було передати науковому співтовариству, і щоб "історично значущі та схильні до ризику артефакти могли бути ідентифіковані для безпечного вилучення в майбутніх експедиціях", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, британський пасажирський корабель був найбільшим у світі на момент свого створення. "Титанік" затонув під час першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка, зіткнувшись з айсбергом у ніч на 15 квітня 1912 року. Унаслідок катастрофи загинуло понад 1500 людей.

Інші новини про "Титанік"

Вчені опублікували раніше невідомі кадри із затонулого "Титаніка". Публікація відзнятого матеріалу приурочена до 25-річчя фільму Джеймса Кемерона 1997 року "Титанік".

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