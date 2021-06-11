Рятувальники «Київської служби порятунку» та Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій провели демонтаж небезпечних саморобних прибудов та зруйнованого даху балкону в багатоповерховому будинку на вулиці Архітектора Вербицького (Дарницький район).
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Так, учора, 10 червня, на вулиці Вербицького на шостому поверсі дев’ятиповерхівки обвалився дах балкону. Сталося це через прикріплені до нього троси, які утримували велику й тяжку навісну конструкцію, наповнену землею: господар квартири розвів на балконі город та вирощував полуницю. Стеля не витримала ваги майже 1 т ґрунту, що наповнював суцільну «грядку», й обвалилася.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
«На жаль, ми вкотре стали свідками того, що надзвичайні події та ситуації у нашому місті трапляються через людський фактор. Хтось проводить небезпечні ремонтні роботи у своїх помешканнях чи облаштовує на балконах небезпечні й ненадійні конструкції та прибудови. Звертаюся до киян із проханням бути відповідальними власниками майна. Не створюйте передумов для виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть вашій безпеці та безпеці інших», - зауважив Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.
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