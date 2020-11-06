У Києві стався новий інцидент через карантинні заходи у транспорті. Одна з пасажирок намагалася потрапити до салону трамвая, однак це у неї не вийшло.
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Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"На зупинці Василя Макухи жіночка намагалася війти у трамвай, але кондуктор та пасажири її не пускали", - пише автор.
Судячи з повідомлення, жінка була без засобів індивідуального захисту і лаялася в бік кондуктора та інших людей. Зі сходинок біля дверей її виштовхував невідомий чоловік.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
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