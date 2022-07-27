Дівчинка-підліток пішла з дому приблизно місяць тому.

У парку окупованого Мелітополя знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла майже місяць тому.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Страшну знахідку випадково знайшли місцеві жителі біля міського парку відпочинку ім. Горького. Собака, який грався з господарем, вирив із землі дитячу руку.

На місце події викликали "поліцію", роль якої виконують ставленики окупантів. Виявилося, що на майданчику для вигулу тварин закопали труп 13-річної дівчинки.

Вона вийшла з дому приблизно місяць тому та не повернулася. Рідні дівчинки стверджують, що перед смертю її зґвалтували та побили. Хоч тіло пролежало в землі стільки часу, збереглися характерні тілесні ушкодження.

Родина підозрює, що до жорстокого вбивства причетні російські окупанти. Вкрай підозріло те, що родичам наполегливо рекомендують не розголошувати обставини та деталі злочину.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок через захоплений Мелітополь пройшли десятки одиниць військової техніки російських окупантів, зокрема, танки та машини десанту. Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ.

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