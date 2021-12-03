Чоловік пояснив свій вчинок бездіяльністю правоохоронців й зазначив, що це було не хуліганство, а "малярні роботи з благоустрою поліції".

У Миколаєві чоловік написав на воротах Центрального райвідділку поліції слово "псарня", його звинуватили в хуліганстві, а днями відбулося судове засідання.

Про це розповів колишній працівник поліції Миколаївщини Ігор Блошко на сторінці в Facebook й опублікував частину відео з судового засідання.

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За його словами, при розгляді матеріалів про адміністративне правопорушення Олександр Рожок доводив, що це ніяке не хуліганство, а малярні роботи по благоустрою поліцейського відділку.

"Моя думка, що Рожок шкодник, а не хуліган. Складу адміністративного правопорушення "Дрібного хуліганства" я тут не вбачаю", - зазначив Блошко.

Як зазначив обвинувачений під час суду, напис "псарня" - це частина малярних робіт, "як перед фарбуванням спочатку ґрунтують".

Своєю чергою суддя зазначила, що для "ґрунтування" доречніше було б використати фрази "Доброго ранку" або побажання здоров'я. Рішення суду поки не оголошене.

Як повідомляє місцевий сайт 0512.com.ua, інцидент трапився ще в серпні цього року.

Тоді Рожок пояснив свій вчинок бездіяльністю поліції. За його словами, ще в 2017 році він звертався до правоохоронців із заявою про ознаки двох кримінальних злочинів, зокрема шахрайство, із його земельними ділянками, однак їх належним чином не розслідували, а слідчий нібито безпідставно закрив провадження.

Рожок тоді також зазначив, що попереджав заздалегідь про свою акцію протесту міську раду. Через вчинені дії щодо нього склали два адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

"Це не хуліганство, я попереджав про це злочинців, які працюють у Центральному райвідділі у відділі поліції №1, що це малярські роботи. Вони називають себе працівниками поліції, а самі прикривають шахрайство", - додав чоловік.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році в Миколаєві підозру отримали четверо копів за справою про перевищення службових обов’язків, втім у жовтні статтю змінили на катування.

Начальнику відділення, оперуповноваженому, начальнику сектору поліції й курсанту загрожує від 5 до 10 років в’язниці.

Усім 6 підозрюваним вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт і відсторонення від займаних посад.

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Автор: Олександр Топчій