У Мін'юсті зазначили, що остаточне рішення прийме спеціальна комісія.

Солом'янський суд Києва 27 серпня конфіскував на користь України 475 вібраторів. Вироби знаходяться на складі київської митниці, а далі їх, швидше за все, продадуть на аукціоні.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на запит APnews

У відомстві уточнили, що, якщо вібратори нові, не використовувалися й не пошкоджені, то вони, швидше за все, утилізації або переробці не підлягають. При цьому наголошується, що зазвичай конфіскований товар продають на аукціоні, але відповідне рішення повинна прийняти спеціальна комісія, що складається з:

представників відповідного органу державної виконавчої служби;

представників Державної податкової інспекції міста;

представників об'єднаної та спеціалізованої Державної податкової інспекції Головного управління ДПС, а якщо майно вилучено митницею, то представників відповідної митниці.

Читайте такожУ Чернігові патрульний на вокзалі вимагав від чоловіка їсти пиріжок в масці (відео)На сьогодні Мін'юст чекає остаточного рішення виконавчої служби, після чого ці "стратегічно важливі" вироби, швидше за все, пустять з молотка.

Варто зазначити, що загальна вартість вібраторів становить 635,5 тисячі гривень:

Charming Smile Satisfyer - 69 штук;

Petting Hippo Satisfyer - 69 штук;

Yummy Sunshine Satisfyer - 64 штуки;

Master Satisfyer - 37 штук;

Magic Bunny Satisfyer - 140 штук;

Mr. Rabbit Satisfyer - 70 штук;

Double Plus Remote Satisfyer - 2 штуки;

High Fly Satisfyer - 24 штуки.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія Lovehoney, яка займається секс-іграшками, отримала нагороду від самої королеви Британії Єлизавети II - одну з найвищих нагород в країні.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Горбачова