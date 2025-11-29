Через розмір утворень археологам довелося використовувати низку нових методів для отримання результатів.

Археологи в новому новаторському дослідженні заявили, що саме люди є творцями низки "незвичайних" ям поблизу Стоунхенджа. Про це пише The Independent.

Цікаво, що справжня природа кола ям Даррінгтона викликає суперечки серед учених з моменту його відкриття 2020 року. Однак новий аналіз об'єкта з використанням нових наукових методів показав, що вони, ймовірно, були створені цілеспрямованими предками, а не природними процесами.

Цю "велику споруду", що складається з 20 ям, які оточують хендж Даррінгтон-Воллс, лише за кілька кілометрів на північний схід від Стоунгенджа, тепер вважають частиною "великої та на цей час унікальної неолітичної ямної структури неолітичного типу".

У статті, опублікованій у журналі Internet Archaeology, аналізуються 16 ямних "зразків", щоб визначити, як і коли вони були утворені. Однак через розмір цих утворень археологам довелося використовувати низку нових методів для отримання результатів. Електрорезистивна томографія дала змогу оцінити глибину ямок, а радар і магнітометрія - проаналізувати їхню форму.

Щоб встановити, як утворилися ями, дослідники витягли осадові керни і використовували оптично стимульовану люмінесценцію для датування ґрунту від моменту останнього впливу сонячного світла, а також метод sedDNA, який дає змогу витягувати з ґрунту ДНК тварин і рослин.

Важливо, що вони також виявили повторювані візерунки в ґрунті з різних частин ділянки, що, на їхню думку, доводить участь людини.

Професор Вінсент Гаффні зі Школи археології та судової експертизи Університету Бредфорда, який очолює аналіз, повідомив, що, на його думку, дослідження показало, що ями утворюють "незвичайну структуру", ймовірно, побудовану в період пізнього неоліту. Про повторювані візерунки він додав:

"Вони не можуть виникнути природним чином. Цього просто не може бути. Ми думаємо, що домоглися свого... Тепер, коли ми впевнені, що ями - це споруда, у нас є величезний монумент, що закарбував космологію людей того часу на землі таким чином, якого ми раніше не бачили. Якщо це і має статися десь у Британії, то це станеться саме в Стоунхенджі".

