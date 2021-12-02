В останній справі жертвою стала дружина сержанта поліції, в якої під дулом пістолета викрали позашляховик.

Поліція Чикаго затримала 11-річного хлопчика у зв'язку із серією викрадень машин.

Дитину підозрюють у крадіжці авто з обтяжуючими обставинами, пише Chicago Tribune.

"Дозвольте мені повторити це ще раз. ... Наша оперативна група заарештувала 11-річного хлопчика за викрадення авто. ... На жаль, цього 11-річного хлопчика вже заарештовували, і в нашому місті він вважається знатним викрадачем", - розповів на прес-конференції суперінтендант поліції Чикаго Девід Браун.

Читайте такожЖитель будинку завісив під'їзд відрубаними головами (відео)За даними правоохоронців, хлопчика затримали після викрадення, що сталося 14 листопада. Джерела у правоохоронних органах повідомили журналістам, що жертвою стала дружина сержанта поліції Чикаго, в якої під дулом пістолета викрали позашляховик BMW 2021 року, пише WLS-TV.

Також ведеться розслідування причетності 11-річного підозрюваного до кількох інших нещодавніх викрадень автомобілів у місті.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Швейцарії хлопчик намагався розплатитися іграшковими грошима і потрапив до бази поліції. У Києві 12-річному хлопчикові принесли повістку в армію. А в США мером міста став семимісячний малюк.

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Автор: Катерина Комолова