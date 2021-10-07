З'ясувалося, однак, що все не так однозначно.

У Нижньокамську (Республіка Татарстан, Росія) на території однієї зі шкіл розгулював хлопчик у протигазі, камуфляжній куртці, бронежилеті та з предметом, схожим на автомат, у руках.

Фото дитини з'явилися в місцевих групах у соціальних мережах.

"Ось такий персонаж розгулював сьогодні на території школи №22. Це хлопчик років 8-10. Був дуже серйозний і гордий. Його друзі в захваті. А скоро цей хлопчик виросте", - написала очевидиця.

На опубліковану інформацію відреагували виконком і поліція, повідомляє KazanFirst. Вранці 6 жовтня правоохоронці приїхали на місце. Як з'ясувалося, хлопчик не має стосунку до школи №22 і був з макетом зброї. Дитину та її батьків зрештою знайшли й провели з ними профілактичну бесіду.

Виявилося, що 10-річний герой публікації виховується в повній благополучній родині та з дитинства мріє працювати спецпризначенцем.

"Жодного наслідування казанського або пермського стрільців у хлопчика не було. Більш того, дитина на момент, коли її побачила автор поста, була без протигазу. Вона попросила хлопчика його надягти, щоб сфотографувати. Чесно кажучи, незрозуміла поведінка деяких дорослих людей, які з нічого намагаються роздути скандал, фотографуючи і викладаючи в мережу фото, замість того, щоб зробити зауваження або допомогти іншій людині в надзвичайній ситуації. Адже така підвищена увага до даної теми, навпаки, може призвести до серйозних наслідків", - розповів журналістам заступник керівника виконкому Нижньокамського району з питань надзвичайних ситуацій, цивільної оборони та антитерористичної діяльності Фархад Сафіуллін.

Зазначається, що підлітку запропонували займатися в одному зі спортивних або дворових клубів міста.

Раніше, 20 вересня 2021 року внаслідок стрілянини на території Пермського державного університету загинули 6 людей і отримали поранення ще 47.

Підозрюваним у скоєнні нападу виявився студент першого курсу юридичного факультету Тимур Бекмансуров 2003 року народження. Його знешкодив молодший лейтенант ДПС Костянтин Калінін. Стрілка було поранено і доставлено в лікарню у важкому стані.

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Автор: Катерина Комолова