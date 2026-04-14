У Туреччині виявили затоплене місто віком 2400 років, яке збереглося в ідеальному стані

У ньому збереглися гробниці, мечеті та школи.

Археологи виявили під водами озера біля дамби Дікле на південному сході Туреччини місто віком 2400 років, яке чудово збереглося. Як пише indiandefencereview, були виявлені цілі квартали, включаючи гробниці, мечеті та релігійні школи.

Капсула часу під водою

Озеро біля греблі Дікле, утворене в результаті будівництва греблі наприкінці 1990-х років, послужило капсулою часу, зберігши залишки поселення в майже ідеальному стані завдяки спокою води та відсутності втручання людини.

"На знімках, зроблених командами, або коли вода відступає, ми бачимо, що ці історичні споруди зберегли свою цілісність і залишаються стояти в міцному стані", – сказав доктор Ірфан Йілдиз, дослідник з Університету Дікле.

Ландшафт, сформований імперіями

До будівництва греблі район Егіл, частина долини річки Тигр, був домівкою для багатьох стародавніх цивілізацій. Від хеттів до османів – цей регіон довгий час був перехрестям імперій, і кожна наступна культура залишала свій слід.

Підводні руїни дозволяють зазирнути в місце, яке формувалося протягом століть різними цивілізаціями. Хоча затоплені залишки відносно недавні в порівнянні з самою долиною, вони все ж пропонують безцінний зв'язок з далеким минулим.

Безпрецедентна можливість для підводної археології

Надзвичайна збереженість цього затопленого міста є як неймовірною можливістю, так і серйозною проблемою для археологів. Через коливання рівня води, зміщення мулу та потенційну ерозію руїни перебувають під загрозою зникнення, якщо не будуть вжиті належні заходи щодо їх документування та збереження. Доктор Йілдиз виступає за проведення подальших підводних археологічних досліджень, щоб забезпечити належне картографування та захист цього місця для майбутніх поколінь.

Такі дослідження допоможуть дізнатися більше про планування міста, будівельні матеріали, що використовувалися, та життя людей, які там мешкали.

Раніше УНІАН писав, що у Швейцарії археологи підняли з дна озера понад 1000 скарбів Римської імперії – керамічні артефакти та бойову зброю легіонерів.

Вас також можуть зацікавити новини: