Під водою виявили кам'яну споруду вагою 60 000 тонн: ніхто не знає, для чого її збудували

Виявлена під Галілейським морем масивна кам'яна споруда кидає виклик археологам, оскільки її призначення та вік досі невідомі. Про це пише Daily Galaxy.

Вага споруди оцінюється в 60 000 тонн, і вона виділяється як одне з найбільших підводних утворень такого роду в регіоні.

Зазначається, що воно було вперше виявлено під час гідролокаційного дослідження в південно-західній частині озера у 2003 році. Його конусоподібна форма та масштаб швидко привернули увагу, що спонукало водолазів до подальших досліджень. Близькість до відомих стародавніх місць змусила вчених дослідити можливі зв'язки з ранніми міськими суспільствами в цьому районі.

Масивний курган з необробленого каменю

Споруда височіє майже на 10 метрів у висоту і має діаметр близько 70 метрів. Згідно з прес-релізом, опублікованим у Міжнародному журналі морської археології, вона складається з необроблених базальтових гальки та валунів, деякі з яких досягають 1 метра в довжину. Водолази не виявили жодних ознак різання або обробки. Камені розташовані хаотично, без стін або чітких архітектурних візерунків. Вчені пишуть:

"Валуни мають природну поверхню без ознак обробки або висікання. Аналогічно, ми не виявили жодних ознак розташування або стін, які б позначали цю структуру".

Дослідники описують цю структуру як курган, тип рукотворної купи каменів, відомий в інших регіонах і іноді пов'язаний з похоронними обрядами, хоча прямих доказів такого використання тут немає.

Рукотворне походження

Цікаво, що структура не схожа на жодне природне геологічне утворення. Як пояснила дослідницька група, її форма та склад явно вказують на людську споруду.

Вони припускають, що вона була побудована на суші, а потім затоплена в міру розширення Галілейського моря. Ця інтерпретація узгоджується з відомими змінами навколишнього середовища, що зачіпали регіон протягом тисяч років. Масштаб структури передбачає високий рівень організації. На думку дослідників:

"Це настільки величезна споруда, що вона дійсно незвичайна. Можливо, це була велика церемоніальна споруда або пандус. Можливо, колись тут стояли статуї над людьми під час певних ритуалів. Я маю на увазі, я зараз трохи захоплюся. Правда в тому, що ми не знаємо, як воно було побудовано, який його точний вік, як воно використовувалося і як давно воно використовувалося. У нас є кілька припущень, але ми мало що знаємо, крім того, що воно існує і воно величезне".

Загублений зв'язок із бронзовою добою

Археолог Іцхак Паз з Управління старожитностей Ізраїлю та Університету Бен-Гуріона сказав, що кам'яна споруда може датуватися третім тисячоліттям до нашої ери. Він зазначив, що подібні мегалітичні явища були виявлені в прилеглих районах.

Як приклад у дослідженні наводиться Хірбет-Бетейха, розташований приблизно за 30 кілометрів на північний схід, де знаходяться концентричні кам'яні кола. Ці паралелі дозволяють припустити, що підводна споруда може належати до того ж культурного контексту.

Важливо, що якщо це датування підтвердиться, то споруда розташовувалася б неподалік від Бет-Йера (або Хірбет-Керак), великого поселення того часу. Археолог Рафаель Грінберг зазначив, що місто займало 30 гектарів і налічувало до 5000 жителів, мало укріплені оборонні споруди та організоване міське планування.

Підводні розкопки досі не проводилися, тому функція і точний вік споруди залишаються невизначеними.

"Якби це місце знаходилося на суші, його було б набагато простіше досліджувати. На сьогодні ми б уже провели розкопки, але оскільки воно знаходиться під водою, ми поки не змогли цього зробити. Це набагато складніший процес, як фізично, так і фінансово. Дуже дорого збирати кошти на таке підприємство", - зазначив Іцхак Паз.

