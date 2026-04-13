У Швейцарії археологи підняли з дна озера понад 1000 скарбів Римської імперії (фото)

Те, що спочатку прийняли за склад мін часів Другої світової, виявилося сенсацією віком у 2000 років.

У швейцарському озері Невшатель підводні археологи виявили унікальний вантаж римського судна, що містить понад 1000 керамічних артефактів та бойову зброю легіонерів. Знахідку, яку датують 20–50 роками нашої ери, повідомляє Euronews.

Відкриття зробили Фаб'єн Лангенеггер та Жюльєн Пфіффер з організації Octopus Foundation. Спочатку дослідники розповіли, що неабияк перелякалися, побачивши об'єкти на дні.

"Ми обидва обережно підійшли до цієї купи кіл, яка могла бути складом мін, залишеними після Другої світової війни. Але коли я увімкнув світло камери, з'явився характерний колір теракоти. Дивлячись на розбиті тарілки, ми зрозуміли, що ця знахідка була надзвичайною", – поділився спогадами Пфайффер.

Активна фаза розкопок тривала два тижні у 2025 році та майже місяць у 2026 році. Весь цей час інформацію не розголошували, щоб уникнути напливу мародерів.

Вважається, що судно перевозило партію кухонного приладдя швейцарського виробництва для потреб римського легіону чисельністю близько 6 000 осіб.

Окрім кераміки, під водою знайшли особисті речі та зброю:

два гладіаторські мечі (один із дерев'яним руків'ям);

бойовий кинджал;

пряжку на поясі та фібулу;

монети та плетений кошик із "менш складним" посудом.

На думку археологів, кошик належав самим морякам. В озерній крейді він зберігся настільки добре, що вчені зараз аналізують навіть залишки їжі, знайдені в посудинах.

Що буде далі з артефактами

Наразі всі 1000 предметів піднято на поверхню, оскільки вони можуть бути знищеними рибальськими сітками або якорями.

"Ми вилучили з води всі артефакти. Вони зараз перебувають на стадії очищення й обробляються командою реставрації на суші. Реставратори зможуть розпізнати деталі, такі як виробничі пломби, сліди їжі чи навіть солому між пластинами, які нам важко побачити у воді через хмари осаду", – пояснив дослідник.

Хоча саме вантажне судно ще не знайшли, знахідка вже стала однією з наймасштабніших у регіоні. Повноцінну виставку та документальний фільм про "озерні скарби" команда готує на 2027 рік.

Знахідки юрського періоду

Раніше УНІАН писав, що археологи знайшли добре збережений череп динозавра. Йдеться про представника еузавроподів – велетнів із довгими шиями, які захопили панування на планеті після масового вимирання наприкінці ранньої юри. Як зазначають науковці, завдяки рідкісній цілісності знахідки вони зможуть детально дослідити анатомію, яка зазвичай залишається "білою плямою" у пошкоджених скам'янілостях.

