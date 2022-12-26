До пошуків, що тривають відучора, залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.

Як повідомляє Держприкордонслужба, 25 грудня в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

"Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору. Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер. На сьогодні до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону", - розповіли у ДПСУ.

Відео дня

Зазначається, що пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Заборона виїзду за кордон для чоловіків

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан. Він передбачає, зокрема, й заборону виїздити за кордон чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, за виключенням певних категорій. Загалом з 24 лютого ДПСУ затримала майже 4 тис. чоловіків при спробі незаконно перетнути державний кордон.

Нещодавно на березі річки Тиса на українсько-румунському кордоні у Закарпатської області знайшли тіло чоловіка. Це вже 12-й подібний випадок з початку війни на цій річковій ділянці, де прикордонники фіксують найбільше спроб незаконного перетину кордону.