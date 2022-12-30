Схема діяла на території Вінницької та Чернівецької областей.

У Республіці Молдова правоохоронці затримали трьох організаторів схеми з незаконного перетину кордону України чоловіками призовного віку.

Як повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури, затримання проводилося у межах міжнародної слідчо-оперативної групи, за участі українських та молдовських правоохоронців.

"У ході спецоперації, проведеної правоохоронцями обох країн, на території Республіки Молдова затримано трьох осіб, які за грошову винагороду в розмірі 4 500 доларів організовували для українських громадян призовного віку незаконний перетин державного кордону поза межами встановлених пунктів пропуску, зокрема водним шляхом через р. Дністер", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, схема діяла на території Вінницької та Чернівецької областей.

Усі затримані - громадяни Республіки Молдова віком від 25 до 50 років.

У прокуратурі повідомили, що під час затримання у організатора схеми вилучили 1 600 доларів, які йому були передані раніше під контролем українських правоохоронців чоловіком призовного віку за перетин кордону для подальшого виїзду до країн ЄС.

Наразі триває документування злочину, із затриманими проводяться слідчі дії.

Також встановлюються особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину на території України, зокрема серед працівників правоохоронних органів.

Воєнний стан в Україні: заборона чоловікам виїздити за кордон

Через повномасштабну війну Росії проти України в нашій державі діє воєнний стан і загальна мобілізація. Через це, згідно з законодавством, чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїжджати за кордон, за виключенням низки категорій. Студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном, також не випускають з України.

На півдні країни за період воєнного стану прикордонники затримали понад 4,5 тис. ухилянтів