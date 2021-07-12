По прибуттю в аеропорт жінку доставили в лікарню.

Жінка в США спробувала відкрити двері літака, після чого напала на бортпровідників, а одного навіть вкусила. Екіпаж літака прив'язав буйну жінку скотчем до сидіння.

Про це повідомляє Washington Post.

Інцидент стався на борту літака компанії American Airlines, коли повітряне судно виконувало рейс з Далласа в Шарлотт 6 липня. Через годину польоту в однієї з пасажирок стався напад. Вона спочатку сказала сусідові, що не хоче, щоб літак злітав. Після цього вона схопилася, спробувала відкрити двері літака і кричала, що їй треба вийти.

Її спробували заспокоїти п'ять членів екіпажу, але вона на них кинулася та навіть вкусила одну зі стюардес. Екіпаж літака зв'язав та примотав жінку скотчем до сидіння, а також заклеїли їй рот.

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По прибуттю в аеропорт її доставили в місцеву лікарню.

В авіакомпанії American Airlines заступилися за своїх співробітників. Там вказали, що скотч застосували "заради безпеки інших пасажирів і нашої команди". Крім того, жінку внесли в "чорний список".

"Під час польоту з Далласа-Форт-Уерта в Шарлотт 6 липня екіпаж на борту рейсу 1774 American Airlines повідомив про потенційну проблему безпеки після того, як клієнт спробував відкрити передні дверцята посадки. Також бортпровідник піддався фізичному насильству, його вкусили і завдали травму", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, пасажир рейсу Москва-Анталія проткрыл аварійну двері через духоту в літаку. Інцидент стався в аеропорту "Шереметьєво".

Авіакомпанія створила комісію, яка розслідуватиме інцидент, і пригрозила судовим позовом пасажиру.

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Автор: Анастасія Горбачова