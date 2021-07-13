У Житомирській області жителі села перекривають дорогу до лісу, щоб не пустити туди приїжджих з Рівненської області збирачів чорниці.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Жителі села Липники незадоволені тим, що в місцевий ліс приїжджають цілі бригади збирачів чорниці. За їхніми словами, ті збирають майже всі ягоди, а також пошкоджують ягідники.
Тому місцеві щоранку блокують дорогу в ліс, щоб не пропускати "чужі" автомобілі. Самі збирачі ці звинувачення відкидають і кажуть, що після гребінки чорниця навіть краще росте.
Щоб не допускати зіткнень і розбороняти конфліктуючі сторони, поліція влаштувала в селі постійне чергування.
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