Спеціаліст розповів, скільки часу проходить з моменту розставання і до того, як людина знову знаходить себе.

Розставання - чи не найжахливіший момент в житті кожної людини, однак, якщо залишити осторонь душевний біль, стає цікаво, як змінюється поведінка через тижні, місяці після розриву.

Нейропсихолог Олдріч Чан розповів, що відбувається з мозком, коли ви переживаєте розставання, пише Purewow.

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1. Бій або втеча

Розрив викликає сплеск активності в мигдалині - частині мозку, яка регулює емоції та пов'язує їх із спогадами. Це не тільки робить біль розриву (горе, смуток, гнів) більш інтенсивним, але також викликає реакцію "бий або тікай" в організмі.

2. Ви з меншою ймовірністю будете приймати раціональні рішення

"Префронтальна кора головного мозку, відповідальна за прийняття рішень та раціональне мислення, відчуває зниження активності під час розриву. Це заважає чітко мислити і приймати рішення", - сказав Чан. Іншими словами, через бомбардування шоком та емоціями мозок, швидше за все, зазнає зниження активності у частині, відповідальній за логіку. Це має сенс, оскільки розрив часто здається нелогічним: префронтальна кора не може зрозуміти, що відбувається, тому вона відходить на другий план, поки рівень стресу не знизиться. При цьому така ситуація ускладнює регулювання емоцій. Для деяких це може означати нездатність розділяти людей. У інших це може призвести до імпульсивного прийняття рішень.

3. Змінюється рівень гормонів

Організм виділяє багато хімічних речовин, коли відчуває, що йому загрожує небезпека. Доктор Чен пояснює: "Гормони, такі як дофамін, окситоцин і кортизол, можуть зазнати значних змін. Рівень дофаміну, як правило, знижується, що призводить до зниження почуття задоволення (що може сприяти депресії). Рівень окситоцину також може знизитися, що призведе до почуття самотності, оскільки цей гормон пов'язаний із соціальними зв'язками та прихильністю". З іншого боку, рівень кортизолу може підвищитися, що, за словами доктора Чана, може викликати підвищену тривожність і труднощі з подоланням розриву відносин. "Це може вплинути на поведінку та настрій людини під час розриву, що часто призводить до симптомів відміни", - сказав фахівець.

4. Це може призвести до звикання до поведінки

Доктор Чан зазначив, що мозок може обробляти розрив таким чином, що нагадує відмову від залежності. "Розрив може бути емоційно складним, що може призвести до ряду психологічних та фізіологічних реакцій. Сильні емоції і тяга, викликані розставанням, можуть бути схожі на симптоми абстиненції, які відчувають люди, які намагаються подолати будь-яку залежність", - порівняв фахівець.

Він додав, що така ситуація може бути пов'язана з сильною прихильністю і емоційним зв'язком, яка розвивається в романтичних відносинах. "Це створює відчуття залежності, через яке кінець відносин відчувається як відмова від психоактивних речовин", - пояснив фахівець.

"Час, необхідний мозку для відновлення після розриву, може відрізнятися для кожної людини. На цей процес можуть впливати кілька факторів, включаючи тривалість та інтенсивність відносин, прихильність людини, її механізми подолання труднощів", - зазначив він.

У зв'язку з цим фахівець навів типовий графік розставання і емоції:

Шок і заперечення (дні 1-7). Спочатку мозок може впасти в шок, внаслідок чого мигдалина вивільняє гормони стресу, такі як кортизол та адреналін.

Сильні емоції і горе (тижні 2-4). У міру того, як реальність розриву настає, мозок відчуває меншу активність у префронтальній корі. Це в поєднанні зі змінами рівня нейромедіаторів (серотоніну, дофаміну) ускладнює раціональне мислення і регулювання емоцій.

Прийняття і розуміння (тижні 5-8). Мозок починає логічно обробляти розрив, відновлюючи імпульс у префронтальній корі, щоб чітко бачити ситуацію. Рівень гормонів стресу та нейромедіаторів також починає нормалізуватися.

Відновлення ідентичності (2-3 місяці): саме тут ви дізнаєтеся, що прийняття дає можливість для саморефлексії. Повернувшись до діяльності, яка надає перевагу логіці над емоціями, мозок тепер може зрозуміти, як діяти далі. Саме тоді ви можете почати відновлювати своє відчуття себе.

Відновлення та реінвестування (4-6 місяців): мозок почав пристосовуватися до нової реальності, і спостерігається перехід до позитивного мислення. Тепер, особливо займаючись діяльністю, яка приносить радість, ви можете почати уявляти, як виглядає щастя у стосунках (або поза ними).

Інтеграція та рух вперед (6-й місяць і далі). З часом мозок інтегрує цей досвід у своє загальне розуміння життя. Спогади про стосунки все ще можуть існувати, але емоційний заряд зменшується, що дозволяє мислити більш прозорливо.

Як розлучитися з дівчиною або хлопцем правильно

Іноді розставання з хлопцем, дівчиною, чоловіком або дружиною може здаватися єдиним правильним виходом, оскільки з цими людьми, на вашу думку, немає хорошого майбутнього. Але потрібно усвідомлювати, що з'явиться інша проблема - як почати нові відносини після розставання.

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