Стрімко росте кількість 'Шахедів', які росяни запускають по нам, - заступник командувача ПC

Робота зі збиття ворожих дронів стає дедалі важчою.

Російські загарбники стрімко збільшують кількість ударних дронів "Шахед", які запускаються проти України. Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров (позивний "Лазар") під час виступу, фрагмент якого оприлюднив телеканал "Новини.Live".

Зокрема, він розповів, як одного дня по Україні було запущено 741 "Шахед" з боку російських загарбників. Лише 23 російські ударні дрони досягли своєї цілі.

"Це ніскільки не знімає відповідальності з нас за те, що ці "Шахеди" досягли цілі. Робота, насправді, стає усе важчою і важчою, тому що кількість "Шахедів", яка випускається одночасно, стрімко зростає", - наголосив Єлізаров.

Відео дня

Протидія "Шахедам" - більше новин

Нагадаємо, що за оцінками видання The Wall Street Journal, Україна за чотири роки війни створила одну з найефективніших у світі систем протидії дронам-камікадзе "Шахед", а українські військові технології дедалі активніше привертають увагу союзників на Близькому Сході та Заході. Зокрема, українські сили вже здатні збивати майже абсолютну більшість запущених ворогом дронів.

Як наголошує фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, на тлі зниження ефективності застосування класичних бензинових "Шахедів" Москва може удосконалити системи ухилення від українських дронів-перехоплювачів, а також спробувати впровадити власні контрзаходи.

Вас також можуть зацікавити новини: