З 1 вересня учні 1–11 класів мають бути забезпечені теплими обідами, - Свириденко

Кабінет Міністрів уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.

В Україні триває реформа шкільного харчування. У новому навчальному році, з 1 вересня, теплі обіди мають бути для усіх учнів 1-11 класів.

Про це прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками наради з керівниками ОВА.

Зокрема, було обговорено про готовність регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування.

"Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні. Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1–4 класів в усіх областях", - повідомила очільниця уряду.

За її словами, уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.

"Шкільне харчування – це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників", - повідомила Свириденко.

Як повідомляв УНІАН, кожен українець ще зі шкільних часів пам'ятає, що період відпочинку в навчальних закладах завжди тривав з 1 червня до 31 серпня. Проте, через обстріли інфраструктури взимку були багатоденні відключення світла, які також вплинули на навчальний процес. Міністерство науки і освіти України опублікувало лист, у якому рекомендує навчальним закладам перенести пропущені взимку заняття на червень 2026 року.

Ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська заявляє, що в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Багатьом закладам доведеться об’єднуватися, або закриватися.

