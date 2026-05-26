Генсек ООН висловив 'глибоке занепокоєння' через погрози Росії щодо ударів по Києву

В ООН заговорили про ризик "ще більше відсунути перспективи миру".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив "глибоке занепокоєння" наміром російських загарбників завдавати "системних ударів" по Києву. Про це Гутерріш заявив під час виступу на відкритих дебатах високого рівня Ради Безпеки.

"Я глибоко стурбований нещодавньою заявою Російської Федерації про намір завдавати послідовних і систематичних ударів по українських оборонних підприємствах у Києві – а також по центрах прийняття рішень і командних пунктах – після повідомлень про атаку українських безпілотників на будівлю коледжу та гуртожиток в українському місті Старобільськ, яке наразі окуповане Російською Федерацією", – заявив Гутерріш.

Він зазначив, що в ООН засудили атаку на навчальний заклад так само, як і засуджують "усі напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися".

"Сьогодні як ніколи важливо уникнути подальшої ескалації конфлікту, який вже призвів до руйнівних наслідків для мирного населення і ризикує ще більше віддалити перспективи миру, продовжуючи страждання людей", – заявив Гутерріш.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили про намір завдавати "системних ударів" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві, зокрема, по конкретних місцях проектування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА.

Крім того, у РФ заявили, що удари будуть наноситися і по "центрах прийняття рішень, і по командних пунктах".

В ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого удару по Києву, в результаті чого в місті сталися пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

