Вперше за чотири роки регулятор знизив вартість зберігання газу у сховищах

На технологічний газ планується витратити понад мільярд гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 червня підвищила тарифи на закачування та відбір газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ), але знизила вартість зберігання "блакитного палива". Відповідні постанови було ухвалено 26 травня, повідомляє офіційний сайт регулятора.

Як зазначає видання Expro, тариф на закачування газу було підвищено на 16% - з нинішніх 253,03 грн/тис кубометрів (без ПДВ) до 290,45 грн/тис. кубометрів (без ПДВ). Відбір газу подорожчав на 13% - з нинішніх 243,52 грн/тис кубометрів (без ПДВ) до 290,45 грн/тис. кубометрів (без ПДВ).

При цьому тариф на зберігання газу знижено з 0,4 грн/тис кубометрів (без ПДВ) до 0,36 грн/тис кубометрів (без ПДВ). Як пояснили в НКРЕКП, вартість зберігання було знижено для сприяння накопиченню газу на наступний опалювальний сезон. Зазначені тарифи було змінено вперше за чотири роки.

Журналісти додають, що при розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу враховано, що протягом року до підземних сховищ закачуватимуть 8,08 млрд кубометрів "блакитного палива", а відбиратимуть – 8,4 мільярди кубів. Також очікується, що у підземних газосховищах зберігатиметься щонайбільше 11,27 мільярдів кубометрів газу.

Разом з тим, для забезпечення, зокрема, закачування/відбору з ПХГ "блакитного палива" планується придбати 68,6 мільйонів кубометрів газу. Очікується, що вартість цього газу становитиме 23581,1 грн за 1000 кубометрів. Тобто на закупівлю так званого технологічного газу буде витрачено понад мільярд гривень.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль 9 березня повідомив, що до початку опалювального сезону 2026/2027 в кінці осені Україна планує накопичити 14,6 млрд куб. м газу в підземних сховищах.

При цьому у Міністерство енергетики розраховують, що до підземних газосховищ переважно закачуватимуть газ власного видобутку.

