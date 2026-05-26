Посол сказав, чого Україна очікує від липневого саміту НАТО

Не усі союзники хочуть розподіляти ресурси для підтримки України.

В Україні очікують від саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, обговорення фінансової підтримки для Києва. Про це посол України в Туреччині Наріман Джелялов повідомив у коментарі для Reuters.

Зокрема, Джелялов сподівається, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт Альянсу в Анкарі. За словами дипломата, в Києві хочуть, аби країни-члени знову підтвердили підтримку стратегічній меті України щодо вступу до воєнного альянсу.

У червні минулого року президент Зеленський закликав західних партнерів виділяти 0,25% від їхнього ВВП, щоби допомогти Києву наростити виробництво зброї.

За словами посадовців, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував ідею, аби країни-члени, крім США, витрачали таку суму на підтримку України.

Утім, ця ідея зіштовхнулася зі спротивом, і минулого тижня Рютте заявив, що не вірить у те, що це буде прийнято.

Водночас, як повідомляють дипломати, обговорення тривають щодо ідей демонстрації підтримки для України на саміті НАТО.

Саміт Альянсу у липні має відбутися на тлі напруженості між Вашингтоном і європейськими союзниками з низки питань. Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав від союзників з НАТО значно підвищити витрати на оборону, оскільки адміністрація США відстоює позицію, що європейські союзники повинні зрештою взяти на себе основну відповідальність за традиційну оборону континенту.

Посол Джелялов повідомив, що Україна пропонує країнам-членам Альянсу, зокрема Туреччині, укласти угоду про дрони. "Механізм (може бути) таким, в межах якого кожен член НАТО вносить частину своїх фінансів на підтримку зміцнення спроможності безпеки України", - відзначив Джелял.

Український дипломат визнав, що не кожен союзник хоче розподіляти ресурси, оскільки вони намагаються посилити власну оборону відповідно до правил НАТО. "Але ми не кажемо: "Дайте нам 100%". Лише дуже малу частину", - додав Джелялов без уточнення.

Фінансування України через НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найбільше грошей для закупівлі американського озброєння для України дають лише 6-7 країн Європи. Однак, відзначив він, треба аби більше країн приєдналися до виділення грошей на закупівлі зброї для України через ініціативу PURL. Він наголошує, що витрати на підтримку України мають розподіляються між союзниками НАТО якомога рівномірніше.

При цьому, за даними видання The Telegraph, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада зірвали пропозицію про те, щоб країни-члени НАТО щорічно виділяли 0,25% від ВВП на військову допомогу Україні.

