Європа відповіла на погрози Кремля Києву: російських дипломатів викликають 'на килим'

Дипломатичні кроки Європи стали реакцією на чергову хвилю ескалації з боку Кремля.

Європейський Союз та низка європейських держав викликали російських дипломатів після нових погроз Москви завдати ударів по Києву та закликів до іноземців залишити українську столицю.

Як повідомляє Reuters, дипломатичні демарші провели Німеччина, Норвегія, Нідерланди та сам ЄС. Причиною стали заяви російської сторони про можливі удари по "військових цілях" та "центрах ухвалення рішень" у Києві.

Напередодні Москва також закликала іноземних громадян, включно з дипломатами, залишити місто. У Євросоюзі такі заяви назвали "неприйнятною ескалацією".

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Анітта Гіппер повідомила, що до дипломатичної служби Євросоюзу був викликаний тимчасовий повірений у справах РФ. Вона наголосила, що погрози на адресу дипломатів та іноземців у Києві є неприйнятними.

"Росія повинна припинити удари по цивільному населенню", – заявила Гіппер.

У Брюсселі також підкреслили, що представництво ЄС продовжує роботу в Києві.

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив, що викликав російського посла Миколу Корчунова для пояснень через "прямі погрози іноземному персоналу в Україні".

Окремо Швеція викликала російського посла через заяви Москви про нібито порушення повітряного простору у Балтійському регіоні та погрози країнам Північної Європи.

Нові дипломатичні кроки Європи стали реакцією на чергову хвилю ескалації з боку Кремля після одного з наймасштабніших обстрілів Києва від початку повномасштабної війни.

Погрози Кремля системно бити по Києву

Раніше військовий експерт Іван Тимочко пояснив погрози Кремля. За його словами, Росія знаходиться на піку своїх можливостей у завданні ракетних ударів, але здатна робити це лише циклічно, а не системно. Тимочко підкреслив, що таким чином РФ намагається інформаційно вплинути на інші країни, переконати їх перемістити представництва з Києва.

Також Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі відреагувало на погрози з боку Кремля і попередило Росію, що будь-які атаки на її дипломатичні представництва в Україні розглядатимуться як свідомі й навмисні дії.

