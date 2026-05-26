Чи варто киянам виїжджати з міста через російські погрози: відповідь голови МВС

Раніше в РФ пригрозили завдати ударів по Києву.

Мешканці столиці навряд чи будуть виїжджати з Києва, якщо не виїхали кілька місяців тому після важкої зими. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав журналістам, повідомляє видання "Новини.Live".

Зокрема, у голови МВС запитали, чи варто киянам евакуйовуватись зі столиці.

"Це ми мабуть вже перефразовуємо фразу, яка була сказана півроку тому. Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то мабуть не виїдуть і зараз", - відповів Клименко.

Російські погрози - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в Міністерство закордонних справ РФ анонсували "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві.

Пізніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що такі атаки не обов'язково відбуватимуться щодня. Також він сказав, що в Москві не знають, як США реагують на ці погрози.

Крім цього, Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із систем зв'язку, радник міністра оборони України, заявив, що погрози Росії щодо ударів по Києву спровоковані, зокрема, їхніми проблемами на фронті, але з огляду на офіційне попередження - це більше психологічний тиск.

