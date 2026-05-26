НАТО нарощуватиме сили для захисту Латвії і Естонії від можливої війни з РФ, - Reuters

Зокрема, німецько-нідерландський корпус, що базується у Мюнцері, буде посилюватися за допомогою інших партнерів.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) зміцнить оборону східного флангу завдяки новій структурі, яка спрощуватиме швидке розгортання сил у Латвії та Естонії у разі війни з Росією.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнані джерела.

На даний момент, сили Альянсу в Литві, Латвії, Естонії та на півночі Польщі перебувають під командуванням єдиного багатонаціонального штабу у польському місті Щецин.

При цьому заплановані зміни підкреслюють стратегічну важливість Балтії, яка знаходиться у центрі уваги з часу вторгнення Росії в Україну.

Як пояснив один військовий посадовець, закріплення другого корпусу в регіоні дозволить НАТО швидко розгортати велику кількість військ. Він це зазначив з огляду на обмежену стратегічну глибину та вразливість регіону.

Зазвичай, при повній готовності, армійський корпус здійснює командування над трьома дивізіями, це від 40 до 60 тисяч військових.

При цьому, як повідомляють джерела, Німеччина і Нідерланди у координації з НАТО досягли угоди про призначення німецько-нідерландського корпусу, що базується у німецькому місті Мюнцер, для оборони Латвії та Естонії.

"Європейські союзники перебирають на себе більше відповідальність за власну безпеку на тлі жорсткої критики від президента США Дональда Трампа, який нещодавно звинуватив європейських членів НАТО у недостатній підтримці війни в Ірані і оголосив про те, що Вашингтон виведе 5 тис американських солдатів з Німеччини", - йдеться у статті.

Домовленість між Німеччиною і Нідерландами усунула останню перешкоду, яка полягала у нестачі корпусних військ, натякаючи на критично важливі можливості, необхідні будь-якому корпусу в таких сферах, як далекобійна артилерія, протиповітряна оборона, а також інженери та медики.

Тепер Німеччина і Нідерланди нарощуватимуть ці сили разом з іншими партнерами.

Загострення між Росією та країнами Балтії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в останній час з боку країни-агресорки, Росії, дедалі частіше звучать обвинувачення, що країни Балтії та Фінляндія нібито беруть участь в атаках на російську територію, надаючи свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників.

При цьому, країни Балтії частіше звертаються до України за експертною допомогою щодо протиповітряного захисту.

У квітні естонська розвідка заявила, що не має даних про підготовку Росією нового фронту проти країн Балтії. Однак представник розвідки додав, що рішення Кремля бувають непередбачуваними і часто ірраціональними.

