У Apple проблеми: очікуваний iPhone Ultra виявився надто складним у виробництві

Apple готує свій перший складаний смартфон, який у витоках називається iPhone Ultra. У Купертіно планували знову зробити революцію, створивши пристрій без згину на екрані, але поки що ідею не вдається реалізувати, пише AppleInsider.
Якщо раніше з'являлися повідомлення про проблеми з шарніром і довговічністю гнучкого дисплея, то тепер інсайдери говорять про труднощі з компонуванням друкованої плати. Саме через це Apple поки не може досягти потрібних виробничих показників.
У звіті йдеться, що проблема пов'язана з вкрай обмеженим внутрішнім простором корпусу. Apple прагне зробити iPhone-"розкладачку" помітно тоншою за конкурентів, однак це ускладнює розробку материнської плати та системи охолодження. Інженерам довелося кілька разів переробляти внутрішню архітектуру пристрою, щоб уникнути перегріву та проблем зі стабільністю роботи.
Оскільки в складаних смартфонах аж два дисплеї, а компоненти необхідно укладати під екранами, то й вимоги до точності там набагато вищі, ніж у звичайних смартфонів. Інсайдери кажуть, що ситуація тривожна і компанії, можливо, доведеться затримати випуск iPhone Ultra до 2027 року.
Раніше також з'являлися повідомлення, що Apple незадоволена надійністю шарніра: після великої кількості складання механізм міг видавати сторонні звуки. Крім того, компанія довго намагалася мінімізувати складку на дисплеї – одну з головних проблем усіх "розкладачок".
Спочатку компанія планувала випустити складаний iPhone одночасно з оновленням лінійки iPhone 18. Щоб розвантажити виробничі лінії та звільнити ресурси, Apple навіть довелося перенести запуск базового iPhone 18 на весну 2027 року.
