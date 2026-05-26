Зеленський перехопив ініціативу: Путін і Трамп залишилися без козирів, – FT

Сучасна геополітична арена зіткнулася з безпрецедентною кризою стратегічного планування.

Коли Росія вторглася в Україну у 2022 році, колишній президент США Дональд Трамп привітав цей крок як "геніальний". На практиці війна кремлівського диктатора Володимира Путіна залишалася найдорожчою помилкою великої держави в нашу епоху доти, доки три місяці тому Трамп, який знову став американським лідером, не запустив операцію "Епічна лють".

Обидва лідери зробили ставку на слабкого супротивника і розраховували на перемогу протягом кількох днів. Кожен з них обтяжує свої країни витратами, які збережуться протягом багатьох років після того, як вони втратять владу. Як приклади того, як упустити сильні карти з рук, Путін і Трамп не мають собі рівних. Китай же, до якого потрапила більшість їхніх карт, є головним бенефіціаром, пише Financial Times.

Прихильники жорсткої лінії на американському правому фланзі протестують, заявляючи, що режими Ірану та України не можна порівнювати. Один із них – жорстока теократія; інший – функціонуюча демократія (яка в наші дні часто менш корумпована, ніж Вашингтон), зазначають журналісти. Однак стратегія вимірюється реальними результатами, а не прийняттям бажаного за дійсне.

Шанувальники "Епічної люті" стверджують, що війна була спровокована Іраном через саму природу його режиму. Представники західних крайньолівих і крайньоправих сил, які в рівній мірі страждають на "синдром затьмарення від НАТО", кажуть те саме про Україну. Обидва пояснення ідеологічно спотворені. Кожна з них була війною за вибором. Розрив між метою і результатом для Трампа в Перській затоці настільки ж великий, як і для Путіна на Донбасі, йдеться в матеріалі.

Жоден з них не може вирватися з пасток, створених власними руками. У випадку Путіна провал його "спецоперації" має екзистенційний характер. Він менш схильний визнавати реальність, оскільки це коштувало б йому посади і, можливо, життя. Ментальний блок Трампа пов'язаний головним чином з гордістю та політикою.

Жодна кількість створеного ШІ контенту не зможе відвернути увагу від його приниження через необхідність домовлятися з режимом, який він неодноразово оголошував знищеним. Поступаючи так, він лише зміцнить його позиції.

Тепер карти в руках Зеленського

Деякі карти потрапили до рук президента України Володимира Зеленського. Україна перетворила фронт на бійню. Коефіцієнт втрат Росії становить 35 000 осіб на місяць. Україна може на власний розсуд завдавати ударів по нафтових, заводських та інфраструктурних вузлах на відстані 1 000 кілометрів углиб Росії.

Путіну довелося вдатися до допомоги Трампа, щоб переконати Зеленського залишити Червону площу в спокої від українських безпілотників під час параду до Дня Перемоги цього місяця. Путін обіцяв російському народу ізолювати їхнє життя від війни. Однак кількість загиблих та економічні витрати зачіпають усіх росіян і ставлять під загрозу його утримання влади.

У України також з'являється все сильніша карта в грі з Трампом. До того як Пентагон почав стрімко витрачати свої запаси ракет і систем протиповітряної оборони в Перській затоці, Україна повністю переосмислила ведення війни. Іран не сильно відстає. Здатність України збивати дорогі російські ракети за допомогою копійчаних перехоплювачів власного виробництва спричинила революцію в економіці війни.

Точно так само, як і використання Іраном безпілотників для перекриття Ормузької протоки, пише ЗМІ. Величезні витрати на символи військового престижу виглядають дедалі марнотратними. Авіаносці перетворюються на плавучі тягарі. Отримавши раніше від Трампа заяву, що у нього немає жодних козирів, Зеленський тепер володіє колодою інновацій, якої Пентагон гостро потребує. У України з’явилися нові важелі впливу, йдеться в матеріалі.

США і Росія завдають шкоди самим собі

Геополітична шкода, яку Росія та Америка завдали самі собі, також порівнянна. Нездатність Росії підкорити Україну – це найдорожча програна війна в сучасній історії. Залякуючи таких сусідів, як Фінляндія, Путін виключно своїми діями більш ніж удвічі збільшив протяжність кордону НАТО з Росією.

Точно так само очікування Трампа, що Іран надасть поступливого нового лідера за зразком Венесуели, виявилися фантазією. Він не прислухався до експертів.

Багато шкіл думки дискредитуються, включаючи ідею американських політичних екстремістів про те, що НАТО – це змова США з метою оточення Росії. Дійсно, зараз важка епоха для людей з будь-яким світоглядом. І неоконсерватори, і прихильники гасла "Америка понад усе" виглядають безглуздо: перші – через підтримку чергової непродуманої війни на вибір, другі – через довіру до Трампа, пише ЗМІ.

Але реалісти великих держав також перебувають у скрутному становищі. Хоча Китай виграє від промахів Путіна і Трампа, середні держави виходять із ситуації кінцевими переможцями (Ізраїль є найочевиднішим винятком).

Вплив Америки на Близькому Сході підірвано. Іран, ймовірно, утвердиться як регіональна сила, з якою іншим доведеться рахуватися. Україна, як мінімум, стане ключовим партнером будь-якого НАТО після відходу США.

Дуже різними способами Київ і Тегеран демонструють світу, як можна розтрощити колосів. Тайвань – далеко не єдина країна, яка уважно вивчає ці уроки.

