Українські військові з бойовим досвідом навчатимуть німецьких солдатів

Вони навчатимуть солдатів армії Німеччини керуванню безпілотниками та бойових операцій.

Міністерство оборони Німеччини планує залучити українських солдатів для навчання німецьких збройних сил, щоб підвищити бойову готовність власних військ. Як пише видання Spiegel, українські військовослужбовці з бойовим досвідом навчатимуть солдатів армії Німеччини керуванню безпілотниками та бойових операцій.

Як повідомили співрозмовники видання у Бундесвері, переговори з Україною щодо того, як Німеччина може скористатися бойовим досвідом української армії, тривають з 2025 року.

План полягає в тому, щоб "інтегрувати бойовий досвід українських солдатів в армійську підготовку у військових навчальних закладах". Українські солдати ділитимуться практичними знаннями, отриманими під час бойових дій з російською армією, досвідом використання бойових безпілотників та захисту від ворожих атак.

Відео дня

"Ніхто в НАТО наразі не має більше бойового досвіду, ніж Україна; ми повинні це використати", – заявили німецькі офіцери.

Точні деталі того, як проводитиметься навчання, ще невідомі. Очікується, що солдати з України з бойовим досвідом прибудуть до Німеччини якомога швидше та долучаться до підготовки піхотних підрозділів.

Крім того, німецькі військові також використають досвід України у роботі з сучасними системами командування та управління.

"За дуже короткий час українські Збройні сили розробили відносно прості системи планування бойових дій та управління власними силами, які зазвичай можна використовувати як додатки на звичайних мобільних телефонах. Поповнення запасів боєприпасів та евакуація поранених також організовуються через такі додатки", – зазначили у виданні.

При цьому, на відміну від систем Бундесверу, які розроблені в мирний час і є технічно дуже складними, українські програми вже зарекомендували себе на передовій і постійно вдосконалюються.

Українські дронщики розгромили війська НАТО

Ввидання Wall Street Journal розповідало про те, як під час військових навчань НАТО в Естонії в травні 2025 року запрошені на роль умовного противника українські військові умовно "розгромили" за півдня два батальйони НАТО.

За словами українських дронщиків, це стало наслідком купи помилок, допущених європейцями: переміщення техніки великими групами; відсутність належного маскування; піхота не намагалася сховатися при появі дронів; відсутність перевірки доріг на наявність мін.

Вас також можуть зацікавити новини: