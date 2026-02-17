Чому під час масованої атаки РФ балістику збити не вдалося: Ігнат назвав причину

Відповідним комплексам слід бути в потрібний час у потрібному місці, зауважив представник Повітряних сил.

Уночі та вранці 17 лютого окупаційна армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами, у тому числі балістичними, які здатна перехоплювати система ППО MIM-104 Patriot. Проте для цього комплекс мав би перебувати саме в тій точці, по якій противник завдає удару. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, всі крилаті ракети під час нічної атаки були знищені. Йдеться про ракети Х-101, ракети наземного базування "Іскандер", а також одну авіаційну ракету.

У той же час, зазначив Ігнат, чотири балістичні ракети, випущені по східних регіонах, перехопити не вдалося.

"Зрозуміло, що перехоплювати балістику може система Patriot. Їй треба бути в потрібний час у потрібному місці - там, куди ворог спрямовує балістичні ракети. Іноді це вдається, якщо є відповідна нагода, але цього разу, на жаль, перехоплення не сталося в силу певних обставин", – пояснив представник Повітряних сил.

Водночас він зазначив, що результати роботи Повітряних сил ЗСУ та інших підрозділів, які відбивали ворожу атаку, досить непогані.

Атака по Україні 17 лютого

Як писав УНІАН, у ніч на 17 лютого російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Вибухи пролунали в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі, Львові, Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі та інших містах. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник запустив 29 ракет різних типів та 396 дронів, зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 18 безпілотників.

Зокрема, в Одесі повітряну тривогу оголошували 6 разів. Внаслідок дронових ударів пошкоджено енергетичний обʼєкт та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах багатоповерхового житлового будинку, в іншому - пошкоджено магазин, СТО, поранення отримали двоє чоловіків 62 та 65 років. Один із них у важкому стані. Обидва госпіталізовані.

