Бізнес в Україні на межі закриття через удари Росії по енергосистемі, - Reuters

Економісти попереджають про наслідки закриття бізнесу для ринку праці та економічного зростання.

Росія систематично знищує енергосистему України, що негативно позначається як на звичайних українцях, змушених виживати без тепла, світла і води, так і на підприємцях. Витрати бізнесу зростають чи не щодня, що може призвести до його закриття.

Агентство Reuters пише, що по всьому Києву кафе, ресторани та інші малі підприємства закрилися, не витримавши фінансового тиску в умовах військової економіки. Ті, що все ще працюють, в основному покладаються на дорогі генератори, встановлені на тротуарах, які шумлять і димлять.

Власниця салону краси Наталія Білостоцька скаржилася, що її щомісячний рахунок за електроенергію цього року збільшився приблизно в чотири рази до 58 000 гривень (1340 доларів), плюс ще 15 000 гривень (350 доларів) на паливо і обслуговування її генератора. При цьому вона зазначила, що її бізнес в таких умовах не приносить доходу, а підвищення цін - не варіант, тому що клієнти перестануть приходити.

У Київській школі економіки зазначили, що відключення електроенергії - найбільший ризик для економіки України. Тривалі перебої можуть коштувати до 2-3% ВВП, хоча наслідки будуть меншими, якщо компанії швидко адаптуються.

Старший економіст Центру економічних стратегій, київського аналітичного центру Наталія Колесниченко зазначила, що більша частина бізнесу в Україні перейшла на альтернативні джерела енергії, щоб пережити зиму. Але вони як і раніше вразливі через витрати на експлуатацію генераторів і різке зростання тарифів на електроенергію.

За її словами, енергетична криза - останній удар по малим підприємствам, які борються з нестачею робочої сили в умовах війни і ризиками для безпеки і ланцюжків поставок. Малі підприємства забезпечують роботою близько половини працездатного населення України, і їх закриття може призвести до зростання безробіття і еміграції.

Опитування, проведене Національною асоціацією ресторанів України, показало, що 60% респондентів вважають енергетичну кризу серйозною загрозою для бізнесу.

Наслідки обстрілів енергетики України - останні новини

Голова НБУ Андрій Писний повідомив про погіршення прогнозу зростання економіки України в 2026 році через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Він зазначив, що наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки більш активному збиранню врожаїв і нарощуванню бюджетних витрат. При цьому через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році - до 1,8%.

