Цей НПЗ є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ.

Сили оборони України з метою зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалів російського агресора успішно уразили Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У ніч на 17 лютого, у районі н.п. Ільський (Краснодарський край, РФ) уражено нафтопереробний завод "Ільський". Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта", - наголошується у повідомленні.

Відео дня

При цьому, результати ураження уточнюються.

Як відзначають у Генштабі, Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.

Ураження позицій загарбників на тимчасово окупованих територіях

Як повідомляють у Генштабі, у районах Розівки та Любимівки на окупованій частині Запорізької області уражено райони зосередження російських окупантів. У районі населеного пункту Зеленопіль Запорізької області уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника.

Також у Донецьку та у районі населеного пункту Лідине окупованої частини Донеччини уражено логістичні об’єкти ворога - склади матеріально-технічних засобів.

Загальні втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Ураження російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, за російськими даними, цієї ночі було пошкоджено резервуар з нафтопродуктами Ільського НПЗ. Площа пожежі складала близько 700 квадратних метрів.

Нещодавно українські безпілотники вразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі РФ, розташований за 1750 км від кордону.

Українські удари по російським НПЗ призвели до зростання цін на бензин в РФ до двомісячного максимуму.

Вас також можуть зацікавити новини: